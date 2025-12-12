Portal 12/12: ¿Qué signos del zodiaco afectará? Significado y rituales para manifestar

Durante este viernes 12 de diciembre de 2025 se abre el portal 12/12, por lo que el zodiaco inspira tranquilidad que ha de conectar a las personas con su corazón. Es un momento que anima a mirar adentro sin prisa y a notar esas sensaciones que a veces quedan escondidas. Todo se percibe más claro, como si algo interior acomodara las ideas sin tener que forzar las cosas.

También trae una sensación de renovación suave, como un impulso que empuja a dejar lo que pesa y a cuidar lo que realmente importa. No se trata de grandes gestos, sino de movimientos pequeños que ayudan a sentirse más en paz con uno mismo. Es un punto que marca un antes y un después, aunque sea de forma silenciosa.

¿Qué significa el 12/12 en lo espiritual?

El Portal 12/12 desde la perspectiva espiritual se ha de considerar un comienzo, de esos que se abren sin preocupaciones, pero que se sienten firmes. Además, se piensa que invita a caminar más ligero, a confiar en lo que se está gestando y a permitir que cada paso tenga sentido propio. Es un recordatorio de seguir adelante con calma, pero con intención clara.

¿Qué signos se verán afectados por el portal 12/12?

Aries

Este portal agita su chispa interna y los empuja a revisar de qué manera ponen en marcha sus deseos más urgentes.

Cáncer

El portal 12/12 remueve capas emocionales guardadas y los invita a reorganizar su mundo interno con mayor suavidad y claridad.

Libra

Durante el portal 12/12 señala zonas donde la balanza se ha movido de más y los anima a ajustar acuerdos, ritmos y conexiones personales.

Capricornio

Marca un punto de inflexión que redefine estructuras viejas y los conduce hacia metas más fieles a su sentido profundo.

Rituales para aprovechar la energía del portal 12/12

Si se encuentra interesado de aprovechar la energía que brinda el portal 12/12 este diciembre, le recomendamos los siguientes rituales sencillos y fáciles para alinear sus deseos con el universo.

Ritual 12/12 baño energético

Puede limpiar su energía y recargar su cuerpo realizando un baño con hierbas como la lavanda, el romero, incluso le recomendamos con ruda que es bastante especial para estas ocasiones según la astrología. Esto lo puede realizar una o dos horas antes de irse a dormir.

Ritual Portal 12/12 con velas y cristales

Los cuarzos y velas son conocidos como conexiones energéticas, esto se debe a que el pasado varias culturas los relacionan como fuente de protección. Por esta razón, durante el Portal 12/12 se puede realizar un ritual bastante especial, donde tendrá que tomar una vela blanca (representa pureza y oportunidades), en una mano y en la otra un cuarzo rosado y manifestar sus mayores deseos.