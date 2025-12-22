“Si Rusia no paga por los daños, Ucrania no debería pagar la deuda”: artífice del plan de préstamos

Lee Buchheit, principal artífice del plan de préstamos para reparaciones de Ucrania, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre el préstamo de 90.000 millones de euros que hizo la UE a Kiev para cubrir sus necesidades financieras urgentes y los cuales solo tendrá que devolver a sus socios europeos cuando Rusia pague por los daños causados en su guerra imperialista.

¿Por qué no se pudieron tocar los fondos de Rusia para esta línea de crédito?

Buchheit respondió que hay varias razones para no haber tocar el dinero de Rusia que está en Bélgica. “La principal es que en Bélgica les preocupaba que al usar ese dinero Rusia pueda arremeter en contra de ellos, son 200.000 millones de euros, y cualquier acción puede traer ciertas repercusiones”.

Incluso, comentó que ya hay un antecedente, ya hubo un intento de demanda por un tema similar, lo cual puede decir que “Rusia puede estar mirar con cuidado ese tema”.

Además, habló también de un temor reputacional, pues si Europa sanciona a Rusia, los otros países se pueden asustar por tener ese dinero ahí.

En cuanto al préstamo, fue enfático en mencionar que estos 90 mil millones de euros que se entregaron a Kiev son para cubrir el déficit de Ucrania por los próximos dos años, pero explicó que cuando se hable del fin de la guerra, se va a hablar de mucho dinero para reconstruir Ucrania, si bien “900 mil millones de euros so mucho, no van a suficiente para reconstruir Ucrania”.

Siendo así, sugirió que estos 90 mil millones de euros son un recurso que solo debería pagar Ucrania si Rusia paga por los daños ocasionados como resultados de esta invasión.

“Si Rusia no paga, que es lo que todos creen, Ucrania no debería pagar la deuda tampoco”, concluyó.