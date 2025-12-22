Se acerca Navidad y Año Nuevo con propuestas para la familia

Bien sea en su propia ciudad o en un destino nuevo, diciembre se vive como una invitación a pausar la rutina y reconectar con lo esencial. Por esta razón, Minor Hotels presenta los planes diseñados para adaptarse a los distintos intereses y momentos de cada familia. Desde propuestas gastronómicas, actividades especiales para niños y opciones de celebración para los que prefieren salir de viaje.

Inicia con la invitación a las familias en Bogotá a reconectar con su niño interior y a reforzar la magia de la Navidad en los más pequeños. Hasta el 23 de diciembre, el NH Collection Royal Hacienda, entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., grandes y chicos podrán visitar la habitación de Santa Claus, un espacio creado para despertar la imaginación, compartir sonrisas y construir recuerdos que trascienden la temporada. Para disfrutar de esta experiencia, solo es necesario registrarse previamente y reservar un espacio de 10 minutos, sin costo alguno.

Cortesía: Minor Hotels Ampliar

Por otro lado, en Bogotá, el NH Collection Royal Teleport presenta su New Year’s 80s & 90s Celebration Night, una velada inspirada en dos décadas icónicas que marcaron la música y el entretenimiento. La celebración, que tendrá lugar el 31 de diciembre de 8:00 p.m. a 2:00 a.m., incluirá cóctel de bienvenida, cena buffet, DJ en vivo, show de medianoche, brindis con uvas, cotillones y zona para niños. “Queremos que quienes pasen el fin de año en Bogotá vivan una celebración auténtica, que mezcle buena música, gastronomía y un ambiente festivo pensado para todos”, afirma Juan Carlos Sanabria, director del hotel.

Medellín también tendrá su celebración en el NH Collection Royal que ofrecerá una cena especial de San Silvestre con un amplio menú buffet que incluye preparaciones como pierna de cerdo en cocción lenta, pollo navideño relleno y salmón al grill, además de ensaladas, ceviches, antipastos y una selección de postres. La experiencia contará con DJ, copa de vino, espumoso para el brindis y uvas de medianoche.

La Ciudad Amurallada celebrará desde la terraza de NH Royal Urban Cartagena, con una vista de la ciudad, ofreciendo estaciones de tapas, platos calientes como paella mixta, medallones de res en reducción de vino tinto y pesca al ajillo, además de postres como cheesecake de frutos rojos y mini churros con chocolate.

Finalmente, Cali se suma a las celebraciones con una propuesta especial en el NH Cali Royal, pensada para familias y viajeros que buscan una noche cálida, con cena, música y los elementos tradicionales para recibir el 2026. Con estas propuestas, Minor Hotels reafirma su apuesta por experiencias que celebran la gastronomía, la música, el entorno y la cultura de cada ciudad, ofreciendo opciones para quienes buscan una despedida de año elegante, cercana y memorable en distintos rincones del país. Más información en la página web y redes sociales de los hoteles.