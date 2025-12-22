Reportan 4 personas capturadas, un comparendo por uso de pólvora y 103 armas incautadas en Manizales

Manizales

Funcionarios de la Secretaría del Interior adelantaron labores de supervisión de los eventos de ciudad y establecimientos nocturnos, con el fin de salvaguardar a la comunidad. Los eventos que se llevaron a cabo este fin de semana fueron:

Vacaciones Confa en el Ecoparque Los Yarumos.

Celebración de fin de año Universidad de Manizales, Ecoparque los Yarumos.

Actividad navideña en el Parque de la Mujer.

Fundación La Dental recolecta.

Durante las labores de prevención y control se registraron los siguientes resultados:

4 personas capturadas por diferentes delitos.

103 armas cortopunzantes incautadas.

147 órdenes de comparendo impuestas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

30 traslados al Centro Transitorio por Protección (CTP).

1 comparendos por uso de pólvora.

Así mismo, gracias a los diferentes planes navideños que se adelantan, se pudo dar captura un hombre que intimidó a una mujer con un arma cortopunzante para robarle su celular. Gracias a la reacción inmediata de los auxiliares de Policía, el sujeto fue seguido, interceptado y reducido cerca del centro comercial Fundadores. La patrulla del sector asumió el procedimiento. El capturado, con siete condenas previas por hurto y otros delitos, fue trasladado al CTP.

La Policía Metropolitana de Manizales y la Secretaría del Interior reiteran el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana; extienden la invitación a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de emergencia 123.