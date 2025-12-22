Reportan 4 personas capturadas, un comparendo por uso de pólvora y 103 armas incautadas en Manizales
Los reportes fueron entregados por la Secretaría del Interior de Manizales y la Policía Metropolitana
Manizales
Funcionarios de la Secretaría del Interior adelantaron labores de supervisión de los eventos de ciudad y establecimientos nocturnos, con el fin de salvaguardar a la comunidad. Los eventos que se llevaron a cabo este fin de semana fueron:
- Vacaciones Confa en el Ecoparque Los Yarumos.
- Celebración de fin de año Universidad de Manizales, Ecoparque los Yarumos.
- Actividad navideña en el Parque de la Mujer.
- Fundación La Dental recolecta.
Durante las labores de prevención y control se registraron los siguientes resultados:
- 4 personas capturadas por diferentes delitos.
- 103 armas cortopunzantes incautadas.
- 147 órdenes de comparendo impuestas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- 30 traslados al Centro Transitorio por Protección (CTP).
- 1 comparendos por uso de pólvora.
Así mismo, gracias a los diferentes planes navideños que se adelantan, se pudo dar captura un hombre que intimidó a una mujer con un arma cortopunzante para robarle su celular. Gracias a la reacción inmediata de los auxiliares de Policía, el sujeto fue seguido, interceptado y reducido cerca del centro comercial Fundadores. La patrulla del sector asumió el procedimiento. El capturado, con siete condenas previas por hurto y otros delitos, fue trasladado al CTP.
La Policía Metropolitana de Manizales y la Secretaría del Interior reiteran el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana; extienden la invitación a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de emergencia 123.