Psicoterapeuta lanzó curso de salud sexual femenina: estos son los detalles

Camila Barrera, psicoterapeuta de sexualidad femenina y profesora de yoga, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre un curso de formación en salud sexual femenina que inicia el próximo 7 de marzo.

Según dijo, este curso tiene el objetivo de mirar la salud femenina y sexual de las mujeres desde un enfoque educativo, científico y también psicológico que se han tratado muy poco.

“Cada vez las mujeres en esta época tenemos más problemas ginecológicos, más problemas con la libido. La idea de esta formación es hacer un impacto en el sistema nervioso de las mujeres y en todo nuestro aparato urogenital y reproductivo, haciendo una educación sobre nuestro ciclo y nuestro autocuidado”, afirmó.

En total, son 120 horas de formación en las que quienes lo tomen, podrán contar con tutorías y acompañamiento de expertos invitados que son de diferentes países de Iberoamérica, que estarán también dando sus enfoques y sus enseñanzas de hormonas, salud, sexualidad y ciclo menstrual.