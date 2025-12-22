Organizaciones sociales advierten de riesgos para el ejercicio político en el Catatumbo

Norte de Santander.

Las organizaciones sociales del Catatumbo encendieron las alertas frente al panorama que, aseguran, se avecina para el ejercicio político y democrático de cara al próximo año electoral en Norte de Santander.

La preocupación central está relacionada con los riesgos que enfrentarían tanto candidatos como electores, en un contexto marcado por la violencia y las limitaciones a la participación ciudadana.

Así lo expresó Eliana Zafra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, al señalar que el escenario electoral podría verse seriamente afectado. “El otro año va a ser una situación bastante compleja para todo el sector de partidos políticos y candidaturas para el escenario electoral, lo cual es una grave afectación y una violación de derechos humanos”, afirmó a Caracol Radio.

Zafra explicó que las consecuencias no solo recaerían sobre quienes aspiran a cargos de elección popular, sino también sobre la ciudadanía.

“Eso no solamente va a impedir que los candidatos puedan hacer el ejercicio de sus campañas, sino también del electorado, de la gente que tenga la facilidad y la libertad de salir a votar”, sostuvo.

Según la dirigente social, este contexto puede derivar en un recrudecimiento del conflicto armado en la región.

“Esto puede generar un escenario de profundización del conflicto en torno a amenazas, extorsiones, homicidios e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, dijo.

Otro de los puntos críticos señalados por las organizaciones tiene que ver con la falta de articulación institucional para la prevención de riesgos.

Zafra cuestionó que no se esté dando un mayor espacio de coordinación entre las entidades del Estado para anticiparse a posibles hechos de violencia.

“Seguimos insistiendo en que se preste atención a las alertas tempranas, no solamente las que está emitiendo la Defensoría del Pueblo, sino también las que venimos emitiendo las organizaciones”, enfatizó.

Finalmente, recalcó la importancia de escuchar a las comunidades en territorios históricamente golpeados por el conflicto.

“Si algo hemos aprendido los liderazgos sociales es que cuando las comunidades hablan hay que prestarles atención”, concluyó.