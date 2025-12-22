Ocupación hotelera crece hasta un 5% en diciembre en Norte de Santander / Hotel Casino Internacional Cúcuta

Norte de Santander.

El gremio hotelero en Norte de Santander reporta un balance más alentador al cierre del año, gracias al repunte en la ocupación durante la temporada decembrina, un comportamiento que ha significado un respiro luego de un 2025 marcado por múltiples dificultades para el sector.

Hugo Santos, presidente de Cotelco, explicó a Caracol Radio que el año fue especialmente complejo en todas sus etapas.

“Fue un año completamente desafiante y no solamente los tres primeros meses, fue un año muy difícil en toda la carrera, que hemos venido superando uno y otro obstáculo”, señaló.

No obstante, de cara a diciembre, el panorama comenzó a cambiar, especialmente en Cúcuta, donde el flujo de visitantes ha aumentado en las últimas semanas.

“Hoy, de cara a diciembre de 2025, estamos muy sorprendidos; nos hemos visto favorecidos con el tema del tráfico, del flujo fronterizo que estamos viendo en la ciudad”, afirmó el dirigente gremial.

Santos indicó que este comportamiento está estrechamente relacionado con el cierre del espacio aéreo en Venezuela y con los anuncios de nuevas operaciones aéreas desde Cúcuta. “Dos aerolíneas específicamente han anunciado una frecuencia de vuelos desde Cúcuta y hacia Cúcuta, con el hub de Panamá, que se está comunicando directamente”, explicó.

Este escenario ha generado una mayor demanda de servicios de alojamiento en la ciudad y el departamento.

Según el presidente de Cotelco, la ocupación hotelera ha registrado un crecimiento que oscila entre el 4% y el 5%.

“Eso nos ha traído una afluencia de visitantes en la ciudad que están haciendo uso de los hoteles”, puntualizó.

Desde el gremio hotelero consideran que, aunque el año cierra con un balance retador, este repunte en diciembre abre una expectativa positiva para avanzar en la recuperación del sector durante el próximo año.