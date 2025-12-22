Nuam se unió a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025: donó 50 millones de pesos

Carlos Barrios, gerente senior de sostenibilidad y relación con inversionistas de Nuam, pasó por los micrófonos de La W y anunció que se unirán a la campaña de Vamos Pa’ Lante 2025.

Según informó, la donación por parte de Nuam y CRCC, filial de esta será de 50 millones de pesos para apoyar la educación del país.

Asimismo, explicó que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC), es una filial de Nuam, que agrupa las bolsas de valores de Santiago, Lima y Colombia.

Siendo así, enfatizó que están apoyando la iniciativa de Vamos Pa’ lante porque “se alinea con nuestro propósito corporativo de crear oportunidades de prosperidad y los temas de inclusión y educación financiera es lo que estamos apoyando también desde Nuam”.

En materia de sostenibilidad e inversión responsable, reveló que están trabajando dos frentes: “Estamos poniéndonos a tono con todos los temas de sostenibilidad corporativa, entonces trabajando todos los temas de revelación bajo estándares globales, estableciendo todas las políticas y estrategias de sostenibilidad de Nuam, así como también acabamos de sacar de la política de diversidad, inclusión y derechos humanos y nuestro plan de descarbonización”.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.