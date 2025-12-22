Mardique y Fundación AGM entregaron alegría a más de 1.200 niños en zona insular de Cartagena

En una jornada colmada de sonrisas, música y esperanza, la Sociedad Portuaria Mardique, en asocio con la Fundación AGM Huellas de Piedra, adelantó la Navidad para la niñez de Barú, Santa Ana y Ararca, con la entrega de 1.200 regalos que iluminaron los corazones de los niños y niñas de estas comunidades insulares.

La actividad estuvo acompañada por un vistoso espectáculo de baile y animación a cargo de Salomé Cedeño Uribe, Chica Bonita Kid 2025, quien con su carisma, talento y energía contagió de alegría a los asistentes, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta de colores, risas y juegos compartidos.

Beisy Martínez, directiva de la Sociedad Portuaria Mardique, destacó que esta iniciativa hace parte del compromiso social de la empresa con las comunidades de su zona de influencia.

“Atendimos el llamado de los líderes comunitarios y quisimos llevar un momento de alegría y felicidad a más de 1.200 niños de la isla, reafirmando nuestra responsabilidad social y nuestro vínculo con estos territorios”, expresó.

Desde las comunidades beneficiadas, las muestras de gratitud no se hicieron esperar.

Leonard Vallecilla, miembro del Consejo Comunitario de Barú, agradeció a la Sociedad Portuaria Mardique y a la Fundación AGM Huellas de Piedra por este gesto solidario que adelantó la Navidad de los niños de los poblados.

En el mismo sentido, Libertad Guerrero, dirigente cívica de Ararca, resaltó el impacto de la jornada y el respaldo brindado a la niñez de su corregimiento. “La verdad, nos adelantaron la Navidad. Este apoyo a nuestros niños es invaluable”, manifestó.

Por su parte, Gilson Altamar, representante del Consejo Comunitario de Santa Ana, subrayó la importancia de fortalecer a la niñez, especialmente en esta época del año, cuando los actos de solidaridad contribuyen a tejer comunidad y a renovar la esperanza colectiva.

La entrega de regalos se convirtió así en un acto simbólico de unión, compromiso y afecto, donde la infancia fue la gran protagonista y la Navidad llegó antes de tiempo, cargada de sonrisas, música y sueños compartidos.