Al parecer por celos hombre prende fuego a su esposa en la ciudad de Manizales

Manizales

Un hombre le roció alcohol a su pareja, de 35 años, y alcanzó a quemarle el 10% del abdomen y las piernas. La mujer fue atendida en el SES Hospital Universitario de Caldas. Al parecer el agresor la encontró con otro hombre de inmediato inició esta agresión al interior de su vivienda

La Policía Nacional informó lo siguiente en un breve comunicado de prensa:

“El día de hoy aproximadamente a las 10:00 de la mañana ingresa a la línea de emergencia el 123 una llamada informando que se presenta una riña al interior de una vivienda cra 25 con 35 sector de ondas del Otún al llegar la patrulla solicita apoyo de bomberos para abrir la puerta de la vivienda ya que mediante voces de auxilio se requería entrar para evitar una situación lamentable, al ingresar una femenina de 35 años manifiesta que tuvo una discusión con su pareja este ya se había ido del sitio y al parecer la agredió y presentaba una quemadura de segundo grado en sus piernas inmediatamente siendo tratada al hospital de Caldas ,se activó la ruta de la patrulla púrpura para el acompañamiento y asesoría del caso para que instaure el denunció penal, personal de CTI queda con el caso”: puntualizó en esta breve comunicación la policía Nacional