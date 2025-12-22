Escuela Inteligente de Cartagena crece gracias a alianza público-privada

En una visita llena de testimonios y visión de futuro, la Fundación Puerto de Cartagena (brazo social del Grupo Puerto de Cartagena) lideró el recorrido de una delegación de Hapag-Lloyd por los barrios Ceballos y El Zapatero, en una jornada que marcó dos momentos clave: el primero, escuchar y conocer de primera mano la experiencia de éxito de la Escuela Inteligente en la Institución Educativa de Ceballos; y el segundo, llevar a El Zapatero la ilusión—y el inicio formal—del proceso de creación de una Escuela Inteligente para esta comunidad.

La delegación de Hapag-Lloyd, encabezada por Renée Scholem (SVP Human Resources at Hapag-Lloyd RLA) y acompañada por Javier Martínez (HR Senior Manager), visitó los espacios educativos y comunitarios donde la Fundación ha venido consolidando su apuesta por la educación como herramienta de transformación.

En este contexto, la compañía formalizó su voluntad de realizar donaciones para contribuir a que esta iniciativa se haga realidad en El Zapatero, mediante un trabajo coordinado que permitirá sumar capacidades, recursos y sostenibilidad en el tiempo.

En este propósito, la donación de Hapag-Lloyd se suma al trabajo conjunto con aliados como la Secretaría de Educación Distrital, la Fundación Ramírez Moreno, TDRóbotica y PPG, entre otros, consolidando un modelo de colaboración que busca sumar más empresas e instituciones a esta causa.

La jornada evidenció el poder de las alianzas público–privadas para impulsar proyectos que fortalecen la educación.

Con la articulación de la Secretaría de Educación de Cartagena y el liderazgo del Grupo Puerto de Cartagena a través de su Fundación, se avanzará en la réplica del modelo de Escuela Inteligente en El Zapatero, un barrio que hoy proyecta desarrollar todo su potencial creativo y tecnológico gracias a esta nueva oportunidad.

“Los buenos proyectos se hacen con buenas personas, y me alegra ver que aquí ya cuentan con eso”, expresó Renée Scholem durante el encuentro con la comunidad, destacando el valor del compromiso humano detrás de las iniciativas que dejan huella.

En Ceballos, la Escuela Inteligente mostró los resultados de una apuesta que hoy se traduce en oportunidades reales. Uno de los momentos más emotivos de la visita fue el testimonio de Keyfer, beneficiario del programa, quien compartió cómo su paso por la Escuela Inteligente especialmente a través del aprendizaje en robótica—lo llevó a seguir ese camino con determinación y a soñar con estudiar Ingeniería de Sistemas. “Siento que esta experiencia me cambió la vida y mi forma de pensar”, relató ante los asistentes, reflejando el impacto que puede tener el acceso temprano a herramientas tecnológicas y formación integral.

El recorrido continuó hacia El Zapatero, donde se vivió un momento simbólico que encendió expectativas en la comunidad: el inicio oficial del proceso para llevar allí el modelo de Escuela Inteligente, como una ruta concreta para fortalecer capacidades, abrir horizontes y consolidar escenarios de aprendizaje enfocados en tecnología, creatividad y habilidades para el futuro.

El gerente del Grupo Puerto de Cartagena destacó el sentido de esta apuesta y agradeció el respaldo recibido: “Hoy es un día que nos llena de orgullo y esperanza. Nos convoca un propósito que compartimos: seguir transformando vidas a través de la educación.

(…) Escuela Inteligente hoy es una realidad que incorpora tecnología, metodologías innovadoras, herramientas para el aprendizaje y un modelo integral medible. Un modelo que permite pensar en el futuro que hoy construyen las nuevas generaciones”, expresó Alfonso Salas, reiterando que el impacto crece cuando empresa, comunidad e instituciones públicas comparten un mismo rumbo.

Con esta visita, la Fundación Puerto de Cartagena reafirma su convicción de que la transformación educativa se construye sumando esfuerzos: empresa privada, instituciones públicas y aliados del territorio avanzando en una misma dirección.

La articulación con la Secretaría de Educación y el compromiso de Hapag-Lloyd representan un impulso decisivo para que El Zapatero inicie un camino que ya demuestra resultados en Ceballos: convertir el aprendizaje en una oportunidad real para cambiar vidas.

Acerca de la Fundación Puerto de Cartagena

La Fundación Puerto de Cartagena opera las actividades de RSE del Grupo Puerto de Cartagena, desde donde impulsa programas sociales que promueven oportunidades y capacidades en comunidades, con énfasis en educación, desarrollo comunitario, cultura, medio ambiente y formación, a través de alianzas estratégicas y proyectos de impacto sostenible.