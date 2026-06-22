Detenido alias ‘El Meke’ con marihuana distribuyendo el estupefaciente en el barrio El Bosque

Como resultado de las acciones operativas desplegadas para combatir el tráfico de estupefacientes en la ciudad, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un presunto distribuidor de drogas en el barrio El Bosque, a quien le fue incautada una bolsa hermética con estupefacientes.

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El operativo fue realizado en la diagonal 20, del barrio El Bosque, mediante actividades de registro y control, en el que fue capturado alias ‘El Meke’, de 44 años de edad, por el delito de tráfico de estupefacientes.

El capturado fue sorprendido expendiendo los alucinógenos en vía pública, incautándoles una bolsa hermética con 600 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

Es de resaltar, que alias ‘Meke’, fungía como distribuidor y punto móvil de expendio al servicio de las estructuras criminales. Además, presenta cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Este punto de expendio móvil mensualmente distribuía, al parecer, más de 10 mil dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 20 millones de pesos.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado más de 1.655 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 621 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Cada captura por tráfico de estupefacientes representa un golpe directo a las redes delincuenciales que buscan lucrarse afectando la seguridad y la convivencia ciudadana. Seguiremos adelantando acciones contundentes para identificar, capturar y judicializar a quienes participan en estas actividades ilícitas”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.