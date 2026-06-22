Cumpleaños de Cartagena se celebró en el Castillo de San Felipe

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de la mayoría de las fortificaciones de la ciudad, llevó a cabo una jornada de entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas en celebración del cumpleaños 493 de Cartagena.

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La actividad inició a las 8:00 a.m. y finalizó a las 5:00 p.m., tiempo durante el cual se llevó a cabo una agenda artística y cultural que incluyó la participación de los asistentes en juegos tradicionales como el baile del trompo, el yoyó, el dominó y bolita uñita en el tendal del Bonete.

A su vez, en el mismo sitio, los visitantes apreciaron la obra de teatro ‘Sueños de libertad’, ambientada en la resistencia de las comunidades nativas y negras ante la conquista española, en horas de la mañana.

En la tarde, se ofreció una degustación de dulces típicos cartageneros en el tendal de la batería de la Cruz, junto a la bandera de Cartagena; y finalizó la jornada con una serenata a la ciudad en el Bonete de la fortaleza.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach, dice: “Con mucho amor por nuestra ciudad y su gente seguimos trabajando para ofrecer a cartageneros y visitantes un escenario de esparcimiento y encuentro familiar, que a su vez impulsa la valoración social del patrimonio, agradecemos a todos por su asistencia a la jornada de hoy”.