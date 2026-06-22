Ordenan a la Concesión Vial de Cartagena pagar $26 mil millones al Distrito

El 17 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la Concesión Vial de Cartagena S.A. el pago inmediato de una suma multimillonaria al Distrito de Cartagena de Indias, producto de las obligaciones y compromisos contractuales que la concesión dejó inconclusos o en mal estado, los cuales fueron cuantificados económicamente durante la liquidación unilateral del contrato.

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El fallo, emitido mediante el Auto Interlocutorio No. 216/2026, le da la razón jurídica a la Administración Distrital y marca el desenlace de un pleito que comenzó a materializarse desde agosto de 2024.

La liquidación unilateral de la Concesión en 2024

La nueva orden judicial tiene sus cimientos en las decisiones administrativas tomadas por el alcalde Dumek Turbay hace casi dos años. El 29 de agosto de 2024, el Distrito emitió la Resolución No. AMC-RES-003151. Esta decisión fue posteriormente ratificada mediante la Resolución AMC-RES-00404231-2024 del 16 de octubre de 2024, tras resolver un recurso de reconsideración interpuesto por el privado.

Mediante este acto, se dio por terminada de manera unilateral la relación contractual del contrato de concesión N° VAL 0868804, firmado el 31 de diciembre de 1998. Esta acción no solo liberó al proyecto “Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena” de la concesión, sino que activó el cobro coactivo de los compromisos que el privado había dejado inconclusos.

¿Qué le cobra el Distrito a Convial?

El Tribunal Administrativo de Bolívar avaló el título ejecutivo presentado por el Distrito y libró mandamiento de pago por la suma exacta de $26.463.401.468, más los intereses moratorios causados desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta su pago efectivo. Esta cifra se discrimina en los siguientes rubros exigibles de forma inmediata:

•Mantenimiento Vial ($23.000.000.000 COP): Costos correspondientes al mantenimiento de las vías que hacen parte del proyecto y que fueron construidas bajo el contrato de 1998.

•Alumbrado Público ($2.896.901.468 COP): Recursos que el Distrito de Cartagena tuvo que invertir para optimizar la infraestructura y reparar daños del alumbrado mediante un contrato interadministrativo celebrado con las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

•Bienes en Mal Estado ($387.000.000 COP): Valor correspondiente a los bienes afectados al proyecto que fueron entregados en malas condiciones.

•Señalización Deficiente ($179.500.000 COP): Compensación por los elementos de señalización vial desactualizados, en mal estado o faltante a lo largo de las vías concesionadas.

En la providencia judicial se ordenó a la Concesión Vial de Cartagena S.A. desembolsar los más de 26 mil millones de pesos en un plazo máximo de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la decisión.

Adicionalmente, el Tribunal ordenó un proceso de restitución de tierras clave para el Distrito. En un término de treinta (30) días hábiles, el ejecutado deberá trasladar a favor de Cartagena de Indias el derecho real de dominio de 11 predios específicos, cumpliendo con el numeral 5 de la cláusula quinta del contrato de 1998. Los folios de matrícula inmobiliaria reclamados incluyen, entre otros, los números 060-21448, 060-31979 y 060-180490.

La recuperación del Corredor de Carga

La terminación del contrato en 2024 no solo buscaba la recuperación económica, sino la rehabilitación física de una arteria vital para la movilidad y la competitividad industrial y portuaria de Cartagena. Sin esperar a que el pleito judicial se resolviera, el Gobierno Distrital invirtió $22.386 millones en la intervención de la capa asfáltica.

Las obras, licitadas en el último trimestre de 2024 (LP-SID-006-2024), garantizaron la recuperación de 20.139 metros cuadrados de pavimento, divididos en tres tramos estratégicos: Manga - Pasacaballos; Yara - Variante Mamonal/Gambote y la Rotonda Las Olas - Manga.