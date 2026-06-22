Partido de la Selección Colombia se podrá ver gratis en dos pantallas gigantes en Cartagena

La pasión por la Selección Colombia se vivirá a lo grande este martes, 23 de junio, en Cartagena. Por iniciativa del alcalde Mayor, Dumek Turbay, el Gobierno distrital instalará pantallas gigantes gratuitas en dos puntos estratégicos de la ciudad para que miles de ciudadanos puedan reunirse y apoyar a la Tricolor en su compromiso frente a RD Congo.

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La cita será desde las 7:00 de la noche en el Patio de Banderas de la Villa Olímpica (Avenida Pedro de Heredia) y en el Parque del barrio Bicentenario (Barrios Unidos), donde familias, jóvenes, adultos mayores, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente seguro, gratuito y pensado para fortalecer la convivencia ciudadana a través del deporte.

La transmisión del encuentro, programado para las 9:00 de la noche, permitirá que Cartagena se convierta en una sola hinchada para respaldar a la Selección Colombia y, especialmente, al talentoso volante cartagenero Jorge Carrascal, cartagenero y uno de los referentes del combinado nacional.

“Queremos que Cartagena viva esta fiesta del fútbol como una gran familia. Cuando juega Colombia, las diferencias quedan a un lado y nos une un mismo sentimiento. Por eso hemos dispuesto estos espacios para que la gente disfrute, comparta y apoye a nuestra selección en paz y con alegría”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La jornada busca promover la apropiación de los espacios públicos, el encuentro ciudadano y los valores de respeto y convivencia que caracterizan a los cartageneros, aprovechando la emoción que despierta cada presentación de la Selección Colombia.

“El fútbol nos enseña que los grandes resultados se consiguen trabajando unidos. Esa misma unión que queremos para Cartagena es la que veremos mañana alentando a nuestra selección. Los invitamos a asistir con sus familias, con sus amigos y a demostrar que somos una ciudad apasionada, pero también ejemplar en comportamiento y convivencia”, agregó el mandatario.

La Alcaldía Mayor de Cartagena hace un llamado a los asistentes para disfrutar de la actividad de manera responsable, respetando las normas de convivencia y contribuyendo a que la jornada transcurra en completa tranquilidad.