Infantes de marina emprenden su camino hacia el bachillerato en Cartagena

Después de años dedicados al servicio de la patria, 25 infantes de marina tendrán ahora la oportunidad de cumplir la meta pendiente de terminar su secundaria. Gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Armada Nacional, estos uniformados iniciaron un proceso de escolarización que les permitirá culminar sus estudios y obtener el título de bachiller.

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La iniciativa, que se desarrolla bajo la coordinación académica de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, busca brindar a estos uniformados la posibilidad de completar una etapa fundamental de su formación personal y abrir nuevas puertas para su futuro profesional.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó esta primera experiencia y anunció que el modelo será fortalecido y ampliado en los próximos meses.

“La idea es generarles las oportunidades que no han tenido, justamente, por razones de su trabajo defendiendo a la patria. Culminar sus estudios de bachillerato les abre un mundo de posibilidades para, en un futuro, continuar su formación profesional, en beneficio de ellos y de sus familias”, recalcó el funcionario distrital.

Esta estrategia hace parte de la apuesta de la Secretaría de Educación por garantizar el acceso al derecho a la educación a poblaciones que, por diferentes circunstancias, han enfrentado barreras para continuar sus procesos formativos. Entre estas acciones se destacan los programas desarrollados en las aulas hospitalarias para niños y niñas que enfrentan tratamientos médicos prolongados, así como los procesos educativos dirigidos a mujeres privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena.

Por su parte, el rector de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, Luis Fontalvo, resaltó el significado que tiene esta formación. “Estamos afianzando ese servicio social que nos caracteriza en nuestro plantel. Estos Infantes de Marina podrán culminar un ciclo o terminar el nivel de educación media, y eso representa una oportunidad invaluable para sus proyectos de vida”, enfatizó.

Más allá de las aulas y los uniformes, este proceso representa historias de esfuerzo, disciplina y superación en hombres que han dedicado parte de su vida al servicio de Colombia y que hoy encuentran en la educación, tal vez, la misión más importante de sus vidas.