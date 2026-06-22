Alcalde Dumek Turbay ratifica respaldo total del Distrito a las Fiestas del Pescador en La Boquilla

Tras reunión con la comunidad boquillera, este lunes, el acalde Dumek Turbay ratificó el respaldo total del Distrito a las tradicionales Fiestas Patronales de San Juan Bautista y del Pescador, en el corregimiento de La Boquilla, una celebración que honra las raíces afrocaribeñas, las tradiciones de los pescadores artesanales y el legado cultural de una de las comunidades más representativas de la ciudad.

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Durante un encuentro con líderes y lideresas del corregimiento, el mandatario distrital confirmó que el Distrito acompañará la organización de las festividades con una amplia oferta institucional que incluirá actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas y religiosas, garantizando una celebración integral para residentes y visitantes.

Como parte de ese respaldo, el alcalde Turbay anunció que el reconocido artista cartagenero Jader Tremendo será uno de los grandes protagonistas de la agenda musical de las fiestas, este domingo, 28 de junio, llevando al escenario principal el ritmo y la identidad de la champeta, género que representa el sentir popular y cultural de Cartagena.

“Las Fiestas del Pescador son patrimonio vivo de La Boquilla y de Cartagena. Son una expresión de nuestra identidad afrocaribeña, de nuestras raíces y de la historia de una comunidad que merece todo nuestro respaldo. Por eso estaremos presentes con toda la capacidad institucional para que estas sean unas fiestas organizadas, seguras y llenas de oportunidades para la gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Las festividades, que se desarrollarán entre el 23 y el 30 de junio, contarán con una agenda que integra celebraciones religiosas, actividades tradicionales, competencias deportivas, juegos autóctonos, muestras gastronómicas, expresiones culturales y espectáculos musicales que exaltan la memoria colectiva y la riqueza cultural del territorio.

Además del acompañamiento logístico y organizacional, distintas dependencias del Distrito llegarán a La Boquilla con jornadas y programas dirigidos a niños, jóvenes, adultos mayores y familias, fortaleciendo el componente social de una celebración que trasciende el entretenimiento para convertirse en un espacio de integración comunitaria.

“Queremos que estas fiestas sigan creciendo y que la comunidad sienta que su Gobierno está presente, acompañando sus tradiciones y aportando al bienestar de todos. La Boquilla tiene una riqueza cultural inmensa y vamos a seguir respaldándola porque aquí hay historia, identidad y un enorme potencial humano”, agregó el mandatario.

Durante la reunión también se confirmó que en los próximos días serán anunciados dos artistas nacionales que se sumarán a la programación musical de las Fiestas del Pescador 2026, una noticia que ha despertado gran expectativa entre los habitantes del corregimiento y que complementará una agenda diseñada para celebrar en grande una de las tradiciones más importantes de Cartagena.