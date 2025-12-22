Balance operativo en el Tolima deja ocho capturados y más de 40 kilos de pólvora incautados

Tolima

Los operativos desplegados por la Policía Departamento Tolima durante el más reciente fin de semana arrojaron considerables resultados en materia de seguridad. De un lado, los uniformados lograron la captura de ocho personas por diferentes delitos, de los cuales seis fueron en flagrancia y dos por orden judicial vigente.

Asimismo, se incautaron cuatro armas de fuego y tres armas traumáticas en los municipios de El Espinal, Palocabildo, Melgar y Líbano.

Uno de los resultados más relevantes fue la incautación de 41 kilos de pólvora ilegal. En el municipio de Líbano se decomisaron 35 kilos, mientras que en la vía Honda–La Dorada se incautaron seis kilos adicionales de pirotecnia. De igual forma, se logró la recuperación de dos motocicletas en los municipios de Guamo y Líbano.

“En el marco de la lucha frontal contra el microtráfico, se logró la incautación de más de 8.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de cocaína, evitando su distribución y consumo en entornos comunitarios, especialmente aquellos donde se encuentran niños, niñas y adolescentes”, señaló el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

El oficial también resaltó que durante el fin de semana no se registraron homicidios en los 42 municipios que hacen parte de la jurisdicción policial. No obstante, se atendieron 152 llamadas relacionadas con casos de violencia intrafamiliar, riñas y situaciones que comprometían la integridad de menores de edad.