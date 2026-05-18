Piden que se investigue una aparente agresión a una menor autista en un centro pedagógico de Ibagué

Ibagué

Un video enviado por la propia terapeuta causó indignación a una madre de familia al observar que en medio de un ejercicio de concentración su hija autista de 7 años era para ella agredida en el Centro Pedagógico Pandas ubicado en el barrio Jordán de Ibagué.

Precisamente, la mujer en diálogo con Caracol Radio manifestó que “Ella envió el video, nos dimos cuenta de que cogió a mi hija, primero de la manito haciendo una actividad y luego como mi hija no ponía cuidado, cogió la mano de ella y la golpeó a mi hija contra el pupitre”, dijo la mujer que pidió reserva de su nombre.

Según la madre de la menor, después del episodió que sucedió el pasado mes de marzo, la niña ha presentado un deterior emocional preocupante “Llora mucho, de la nada empieza a llorar, según eso ella es una pedagoga especialista, pero me preocupa los demás niños que están ahí”.

Caracol Radio buscó a la terapeuta, Lina Isabel García, quien manifestó que la menor no fue agredida como manifiestan sus padres, si no que todo corresponde una reacción a un ejercicio que se estaba realizando.

“Era una actividad que se estaba haciendo relacionada con la atención, esto es lo que la señora asume como una agresión, no hubo agresión, la niña no se entregó golpeada, ni lesionada, no hubo ni siquiera un solo rasguño”, afirmó Lina Isabel García.

Finalmente, aseguró que lo sucedido corresponde a un mala interpretación “Yo le estaba diciendo que prestara atención, la parte de la actividad estaba pegada en la mesa, en ningún momento fue la intención de un golpe, no hubo golpe, no hubo nada, es una reacción a la actividad que era de atención”.

Los padres de la menor esperan que las autoridades locales tomen algún tipo de medida contra el centro pedagógico Pandas ubicado en el barrio Jordán de la Capital del Tolima.