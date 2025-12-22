Autoridades de tránsito analizan los tiempos semafóricos durante las horas picos en Cúcuta

Semáforos en Cúcuta. / Foto: Archivo. ( Foto alcaldia de Cúcuta )

Cúcuta

Desde el observatorio de tránsito en la ciudad de Cúcuta, se está estudiando los tiempos semafóricos, en horas picos, buscando solucionar la congestión vehicular en varios puntos críticos de la ciudad.

"Hemos venido evolucionando ahorita en un tema del laboratorio, el observatorio de movilidad, porque estamos estudiando punto por punto el tema de los tiempos semafóricos", explicó Joan Botello, secretario de tránsito de Cúcuta

Agregó que “igual también es recomendarle mucho a las personas que traten de utilizar vías alternas”, para evitar caer siempre en los trancones de los puntos más críticos de la ciudad.

Argumentó que sobre la avenida Diagonal Santander, “desde la séptima hasta Homecenter, el parque automotor extralimita la capacidad que tienen esas calles. Sobre todo la fuente luminosa es la calle más angosta a las demás, eso hace que toda esa avenida se congestione”.

Este análisis del observatorio de tránsito se conocerá el próximo año 2026.