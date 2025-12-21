Ruta para ver el alumbrado navideño en Cartagena: Incluye el pesebre flotante más grande de Colombia
La ciudad se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los destinos favoritos para la época navideña en el país.
Cartagena de Indias es, por excelencia, uno de los destinos favoritos para colombianos y extranjeros durante cualquier época del año, aunque diciembre le otorga un aura especial, al atardecer, el “Corralito de Piedra” enciende millones de luces que iluminan cada rincón del lugar.
Este año, la ciudad apuesta por ofrecer a sus habitantes y visitantes una experiencia visual inmersiva que combina tradición, innovación y un hito que ya está dando de qué hablar a nivel nacional, además, llamó la atención de miles de turistas que pasarán el fin de año en el lugar.
Si usted planea visitar la capital de Bolívar durante esta temporada, le compartimos esta ruta estratégica que conecta los puntos más instagrameables del Centro Histórico y Getsemaní, con una parada obligatoria en la joya de la corona de este año, el pesebre flotante más grande de todo el país.
El pesebre flotante más grande de Colombia
La ruta sugerida comienza fuera de las murallas, justo donde el agua se encuentra con la historia. Este año, la Alcaldía y los organizadores del alumbrado han instalado un espectacular pesebre flotante en la Bahía de las Ánimas.
La Ruta de la Luz: Itinerario paso a paso
Tras culminar su visita por el pesebre, el paso a seguir es adentrarse en la ciudad amurallada y sus alrededores. Este recorrido está diseñado para hacerse a pie y toma aproximadamente dos horas, dependiendo de cuánto tiempo le dedique a las fotografías:
- La icónica Torre del Reloj: Cruce desde el Camellón de los Mártires hacia la entrada principal de la ciudad amurallada. La Torre del Reloj, símbolo de Cartagena, suele estar enmarcada por arcos de luces y figuras de gran formato que dan la bienvenida a los visitantes a la “ciudad mágica”.
- Plaza de la Aduana y Alcaldía: Camine unos pocos metros desde la Torre del Reloj. La Plaza de la Aduana es, tradicionalmente, el epicentro del alumbrado. Aquí se suele instalar el árbol de Navidad principal de la ciudad, una estructura imponente que compite en altura con los edificios coloniales circundantes. Las fachadas de la Alcaldía y los edificios aledaños sirven como lienzos para cortinas de luces.
- Plaza de San Pedro Claver y Bolívar: Adéntrese en las calles hasta llegar a la Plaza de San Pedro Claver. La iluminación aquí suele ser más solemne, respetando la arquitectura del santuario, pero con túneles de luz en las calles aledañas que crean una atmósfera romántica. Continúe hacia la Plaza de Bolívar, donde la vegetación del parque se integra con la decoración lumínica.
- El encanto de Getsemaní: Para cerrar la ruta con broche de oro, salga del recinto amurallado y diríjase al barrio de Getsemaní. Este barrio, conocido por su vibrante cultura y arte callejero, vive la Navidad de una forma más comunitaria.
Recomendaciones prácticas para seguir esta ruta
Para que su experiencia sea cómoda y segura, tenga en cuenta los siguientes consejos:
- El horario ideal: Las luces se encienden automáticamente al caer el sol, alrededor de las 6:00 p.m. Se recomienda iniciar el recorrido a las 6:30 p.m., cuando el cielo azul oscuro permite apreciar mejor el contraste de las luces.
- Calzado cómodo: La ruta es completamente peatonal y el suelo del Centro Histórico puede ser irregular en algunas zonas. Use tenis o zapatos muy cómodos para caminar.
- Movilidad: No intente ingresar en vehículo particular al Centro Histórico durante la noche. El tráfico es intenso y muchas calles se peatonalizan. Lo ideal es llegar en taxi o transporte público hasta el sector de La Matuna o el Centro de Convenciones y comenzar a caminar.
- Hidratación y clima: Aunque es diciembre y es de noche, la humedad de Cartagena se mantiene alta. Lleve agua y vista ropa fresca.