5 cortes de carne más blandita para asar: Son jugosos y se cocinan bien a la parrilla; Tips clave // Caracol Radio // Imagen: Gemini

No hay nada que opaque más la alegría de un asado en plena época decembrina que una carne dura, seca o difícil de masticar; en ocasiones se culpa al carbón, al tiempo de cocción o a la suerte, pero la verdad suele estar en el origen de la carne, pues la elección del corte en la carnicería o supermercado determinará la satisfacción a la hora de la preparación.

Lograr esa experiencia de carne que “se deshace en la boca” no es magia, es conocimiento puro. La suavidad de la carne depende de la ubicación del músculo en la res (entre menos trabajo realice el músculo, más blando será) y de la cantidad de grasa intramuscular, conocida como marmóleo.

Le puede interesar: Según IA, este es el pueblo más hermoso para recibir el Año Nuevo en Colombia: Es inolvidable

De acuerdo a la opinión de decenas de chefs expertos en el campo de la cocina, estos son los mejores cortes de carne y algunos tips para una perfecta preparación:

El top 5 de cortes de carne para asar

1. Lomo Viche (Solomillo / Filet Mignon)

Es, indiscutiblemente, el rey de la suavidad. Ubicado en una zona de la res que casi no tiene movimiento, el lomo viche es una carne magra que carece casi por completo de tejido conectivo y nervios.

Por qué elegirlo: Si la prioridad absoluta es que la carne sea fácil de cortar y masticar, esta es la opción número uno. Es ideal para niños o adultos mayores.

Si la prioridad absoluta es que la carne sea fácil de cortar y masticar, esta es la opción número uno. Es ideal para niños o adultos mayores. A la parrilla: Al ser tan magro, tiene menos sabor que otros cortes con grasa y se seca muy rápido si se pasa de cocción. Se recomienda cocinarlo a término medio o tres cuartos, sellándolo muy bien por fuera a fuego alto.

Beef fillet in pan / donstock Ampliar

2. Punta de Anca

Favorito en los asados colombianos y brasileños. La punta de anca combina lo mejor de dos mundos: una carne muscularmente blanda y una generosa capa de grasa externa que la recubre.

Por qué elegirlo: Esa capa de grasa es fundamental. Al ponerse sobre la parrilla, la grasa se derrite e hidrata la carne desde arriba, aportando un sabor ahumado inigualable y garantizando que el interior permanezca jugoso.

Esa capa de grasa es fundamental. Al ponerse sobre la parrilla, la grasa se derrite e hidrata la carne desde arriba, aportando un sabor ahumado inigualable y garantizando que el interior permanezca jugoso. A la parrilla: Se sugiere comenzar asándola por el lado de la grasa para que esta se dore y suelte sus jugos sobre la carne.

Vea también: Día de la Familia se acabará en 2026, ¿por qué? Razones y cambios de la Ley 2101

3. Entraña (Skirt Steak)

Hace unos años era un corte “secreto”, pero hoy es protagonista. Es un músculo delgado y alargado, con mucha fibra visible y un sabor intenso a res.

Por qué elegirlo: Aunque visualmente parece fibrosa, si se cocina correctamente es extremadamente tierna. Su alto contenido de grasa infiltrada la hace muy jugosa.

Aunque visualmente parece fibrosa, si se cocina correctamente es extremadamente tierna. Su alto contenido de grasa infiltrada la hace muy jugosa. A la parrilla: Requiere fuego muy alto y tiempos muy cortos (vuelta y vuelta). El secreto para que sea blanda está en el corte final: siempre se debe rebanar en tiras delgadas en sentido contrario a las fibras de la carne. Si se corta a favor de la fibra, será difícil de masticar.

4. Bife Chorizo o Chatas (Striploin)

Un clásico infaltable. Es el corte que equilibra perfectamente sabor, textura y facilidad de manejo en la parrilla. Proviene del lomo ancho y suele tener una buena cobertura de grasa lateral.

Por qué elegirlo: Es confiable. Tiene un buen nivel de marmóleo (grasa interna) que se derrite al calor, asegurando que cada bocado sea tierno.

Es confiable. Tiene un buen nivel de marmóleo (grasa interna) que se derrite al calor, asegurando que cada bocado sea tierno. A la parrilla: Es versátil y perdona más errores que el lomo viche. Se desempeña muy bien en cortes gruesos (de 2 pulgadas) para lograr un término medio perfecto.

Lea también: Estudio revela edad en la que se conocería al amor de la vida, ni a los 20 ni a los 40

5. Ojo de Bife (Ribeye / Lomo Ancho sin hueso)

Para muchos expertos, es el corte supremo para asar. Proviene de la parte alta de la costilla y se caracteriza por tener una “isla” de grasa en el centro y mucho marmoleo alrededor.

Por qué elegirlo: Es la definición de jugosidad. La cantidad de grasa intramuscular garantiza que, incluso si se pasa un poco del punto de cocción deseado, la carne seguirá estando blanda y llena de sabor.

Es la definición de jugosidad. La cantidad de grasa intramuscular garantiza que, incluso si se pasa un poco del punto de cocción deseado, la carne seguirá estando blanda y llena de sabor. A la parrilla: Ideal para fuego medio-alto, permitiendo que la grasa interna se funda lentamente sin quemar el exterior.

Tips clave para NO arruinar una buena carne

Comprar el corte correcto es el 50% del éxito, el otro 50% depende de cómo lo trate antes y durante el asado. Tenga en cuenta estas recomendaciones finales: