Lalywood estrena ‘Tesuer’, la primera canción oficial de su próximo álbum ‘Declaraciones Menstruales

Hoy en día hablar del ciclo menstrual de la mujer en cualquier parte del mundo persiste como uno de los tabúes más arraigados, silenciosos e incomodos. Sin embargo, con el tiempo el tema ha sido manejado de una manera prudente y educada por medio de podcast, conversatorios, clases, emprendimientos e incluso la música.

Ese es el caso de Lalywood, una cantautora barranquillera quien vivió esta barrera de primera mano cuando, tras ser diagnosticada con ovario poliquístico decidió estudiar su cuerpo y se encontró con una situación que se negó a trabajar con ella misma, por el simple hecho de incluir la palabra “menstruación” en una propuesta.

Por eso, Laly decidió tomar ese escenario y transformarlo en una nueva era. Así nace ‘Declaraciones Menstruales Sinceras’, una obra que en principio fue un sencillo, pero ahora se convertirá en el álbum debut, en el que explorará con honestidad y una variedad de géneros musicales las fases y sensaciones del ciclo menstrual.

‘TESUER’, es primera canción oficial de su álbum. En los micrófonos de Lo Más Caracol, Lalywood contó porque decidió escoger ‘TESUER’como primera canción para abrirle la puerta al universo de ´Declaraciones Menstruales Sinceras’, ‘TESUER’ nace en la fase folicular, es ese momento del ciclo donde la energía y la creatividad están en su punto máximo en mezclar géneros con dembow, champeta y rap algo muy movido y que mejor abrir el álbum con mucha energía”, aseguró la artista.

Laly no está sola, la canción tiene la colaboración de la rapera Aleja Diaz, quien le aporta la fuerza necesaria en el ritmo y su mensaje de empoderamiento femenino.

Un dato, el disco ‘Declaraciones Menstruales Sinceras’ saldrá a la luz en febrero del 2026 y este estará conformado de ocho canciones en la que cada fase de la “menstruación” tiene dos canciones.

El videoclip de ‘TESUER’, ya cuenta con más de visualizaciones en Youtube, dicho video fue grabado entre Las Vegas, San Diego y Barranquilla, uniendo tres territorios bajo un mismo concepto la suerte, también se puede encontrar en todas las plataformas musicales.