En zona rural de Ciudad Bolívar asesinaron a dos recolectores de café, una mujer y un hombre

Ciudad Bolívar - Antioquia

El alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo, informó que las autoridades están investigando un doble homicidio cometido en zona rural. Por ahora, el mandatario descartó que la guerrilla del ELN esté relacionada con esta acción criminal ya que en la zona no tiene presencia esa organización, esto ante algunas versiones que han circulado en la población.

Del caso se conoce que las víctimas, un hombre y una mujer, departían en la casa de una finca donde trabajaban como recolectores de café, en la vereda Samaria, distante a unos 30 minutos del área urbana. Hasta allí llegaron personas armadas que dispararon contra los presentes.

“Uno que quedó inmediatamente en el sitio, la mujer. La otra persona herida la llevaron para Salgar; murió en Salgar. Fueron dos homicidios que ocurrieron”, dijo el mandatario Acevedo.

El hombre que falleció en el hospital de la vecina población de Salgar mientras era atendido por personal médico, fue identificado como Jesús Emilio Henao Rave, de 36 años, mientras que la mujer aún no ha sido identificada y fue trasladada a la morgue de Ciudad Bolívar. Ninguna de las víctimas era del pueblo y se catalogaban como andariegos.