Desactivan poderosa carga explosiva en vehículo abandonado en Belén de los Andaquíes-Caquetá

Neiva

Momentos de alarma se registraron en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, tras el hallazgo de material explosivo en el interior de una camioneta sospechosa. El vehículo fue ubicado a una cuadra de la estación de Policía, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad por parte de las autoridades.

Durante varias horas, la zona permaneció acordonada mientras unidades especializadas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, adelantaban labores de verificación. Como medida preventiva, se evacuó a los residentes del sector y se restringió el paso para garantizar la seguridad de la comunidad.

Según Andrés Pinzón Villanueva, coronel Caquetá, comento que “al inspeccionar el automotor se encontraron aproximadamente 100 kilos de explosivos. El grupo antiexplosivos logró desactivar la carga de manera controlada, evitando una posible tragedia y daños mayores en esta población del sur del país”.

Las autoridades confirmaron que el caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para establecer el origen del material y los responsables. Así mismo, se desmintieron otros hechos alarmantes reportados en el departamento y se reiteró el compromiso institucional de mantener la seguridad y la tranquilidad en la región.