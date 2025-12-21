Autoridades investigan la muerte de un hombre este fin de semana en Supía, Caldas

Manizales

Los hechos ocurrieron en la vereda Mudarra de Supía donde fue asesinado con arma de fuego el señor Yeison Rangel Calvo.La comunidad de esta zona rural reportó el caso a La Policía luego de escuchar múltiples disparos que interrumpieron la tranquilidad del sector: “Cuando se desplazan las autoridades al lugar encuentran un cuerpo sin vida e inician todas las actividades correspondientes a inspección técnica del cadáver y las labores de indagación en el en el vecindario”, explicó el secretario de Gobierno de Supía, Mario Fernando Bueno.

Las primeras indagaciones revelaron que Rangel Calvo se desempeñaba como mototaxista y que hace pocas horas había sostenido una fuerte discusión mientras desempeñaba sus labores diarias. “Es lamentable este nuevo hecho de homicidio en el municipio, para lo cual tanto las autoridades policiales y administrativas adelantarán en las próximas horas un consejo de seguridad para tomar las medidas correspondientes para que no sigan ocurriendo estos hechos en la jurisdicción y tomar decisiones de choque para esta temporada decembrina de 24 y 31 de diciembre”, agregó el Secretario de Gobierno de Supía.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias que precedieron esta muerte violenta y capturar al victimario