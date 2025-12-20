‘Vías para la Felicidad’ llega a Daniel Lemaitre: inicia nuevo frente de pavimentación

El programa Vías para la Felicidad continúa cumpliendo en los barrios de Cartagena. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz inició un nuevo frente de obra en el barrio Daniel Lemaitre, reafirmando su compromiso con la recuperación integral de la malla vial en las tres localidades.

Las obras, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura del Distrito, contemplan la rehabilitación de tres tramos viales que durante años presentaron un deterioro progresivo, dificultades de movilidad y afectaciones directas a la calidad de vida de los residentes.

Actualmente, los trabajos avanzan en la calle 66 entre las Carreras 16 y 15, donde se intervienen 123 metros lineales. En este tramo ya se desarrollan las actividades preliminares de excavación y preparación del terreno. Posteriormente, el frente de obra se trasladará a la Carrera 16 entre las calles 66 y 64, donde se rehabilitarán 125 metros lineales adicionales en concreto rígido. Este tramo es importante para la conectividad interna del barrio y para mejorar los recorridos cotidianos de los vecinos y del transporte público.

La tercera intervención se ejecutará en la misma Carrera 16, en los puntos críticos existentes entre la calle 60 y la Carrera 13, tramo de 69 metros lineales de longitud, donde se realizará una rehabilitación integral de la vía, completando así un paquete de aproximadamente 2.140 metros cuadrados de obra nueva en Daniel Lemaitre.

Este nuevo frente de Vías para la Felicidad ratifica la visión del alcalde Dumek Turbay Paz de transformar Cartagena desde sus barrios, con obras que responden a necesidades reales, que se ejecutan con planeación técnica y generan impactos duraderos en la movilidad vehicular y peatonal.