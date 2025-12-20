Un incendio quemó tres establecimientos comerciales en Llanogrande de Rionegro

Rionegro- Antioquia

En la madrugada de este sábado 20 de diciembre, organismos de socorro atendieron un incendio estructural en el sector de Llanogrande, en el Oriente de Antioquia, que dejó millonarias pérdidas materiales, sin personas heridas.

Según el reporte del cuerpo de bomberos de Rionegro, a la 1:30 a.m. recibieron una llamada de emergencia reportando un incendio en una zona comercial de esta población. Al llegar al sitio solo siete minutos después, evidenciaron que el incendio de magnitudes considerables estaba afectando a varios establecimientos comerciales, por lo que 16 unidades borberiles y tres máquinas contraincendios comenzaron a trabajar para controlar la conflagración, labor que duró varias horas.

El reporte oficial de este organismo es que las llamas quemaron el restaurante Brasas, la distribuidora de licores Dislicores y la repostería Esponjado’s, donde por fortuna solo hubo pérdidas económicas.

Informan que por ahora no se puede detallar qué fue lo que ocasionó la emergencia, pero que ya comenzó la investigación por parte de las autoridades competentes.

Cabe recordar que esta es la segunda emergencia similar reportada en Antioquia en menos de 24 hora s , ya que la primera se registró en la tarde del viernes en una zona comercial del municipio de La Estrella, donde una empresa de pinturas se quemó por completo, afectando seis casas vecinas donde igual número de familias quedaron damnificadas; además, se quemaron 26 vehículos y murieron tres personas y un gato.