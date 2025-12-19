Incendio en La Estrella deja la fábrica quemada, seis viviendas afectadas y varias mascotas muertas

La Estrella- Antioquia

Al mediodía de este viernes se reportó un incendio estructural en la zona sur del Valle de Aburrá que se expandió rápidamente y cuyas llamas se elevaron varios metros debido al material inflamable, ya que la emergencia se inició en una fábrica de pinturas.

Los organismos de socorro informaron que al sitio ubicado en la zona industrial Sierra Morena de la Estrella acudieron bomberos de La Estrella, Envigado, Sabaneta y Caldas y, al momento de esta publicación, ya se había controlado en un 90%.

El reporte oficial preliminar indica que, aparte de la fábrica, las llamas alcanzaron seis casas vecinas a la emergencia donde murieron cuatro mascotas, tres perros y un gato.

Por ahora, no detallan las causas del incendio, ya que apenas inicia la investigación; además, se está a la espera del reporte de las pérdidas económicas, que podríanser millonarias debido a la magnitud de la emergencia.