Siniestro vial deja una persona fallecida en la vía Garzón–Neiva

Neiva

La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila informó que en las últimas horas se registró un siniestro vial en el kilómetro 72 de la vía que comunica a Garzón con Neiva, sector Los Rosales. En el hecho se vieron involucrados dos vehículos y, lamentablemente, una persona perdió la vida tras ser trasladada a un centro asistencial.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente se presentó en horas de la madrugada, cuando por circunstancias que son materia de investigación colisionaron un vehículo tipo camión y una camioneta. El impacto generó graves consecuencias para uno de los ocupantes, quien resultó con heridas de consideración.

El capitán Eduard Murcia Coy, de la policía de carreteras, comentó que “La persona lesionada fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano, donde pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento. Las autoridades adelantaron los actos urgentes y el procedimiento correspondiente en el lugar de los hechos.

Unidades de tránsito hicieron presencia en el sector para regular la movilidad y adelantar la investigación que permita establecer las causas exactas del siniestro vial. Así mismo, se reiteró el llamado a los conductores a mantener la prudencia en esta importante vía del sur del departamento.

Finalmente, la Dirección de Tránsito y Transporte del Huila invitó a todos los actores viales a respetar las señales de tránsito, evitar adelantar en sitios prohibidos y acatar las normas de seguridad vial, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida en las carreteras.