Policía incauta 7,5 toneladas de marihuana y captura a un hombre en Paicol, Huila

Neiva

En el marco de las acciones operativas contra el narcotráfico, la Policía Nacional logró la captura de un hombre y la incautación de aproximadamente 7,5 toneladas de marihuana en el municipio de Paicol, departamento del Huila. El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas a la estación de Policía de esta localidad.

El resultado operativo se produjo durante un puesto de control y verificación realizado sobre la ruta 24, en jurisdicción de Paicol. En el lugar, los uniformados inspeccionaron un vehículo en el que era transportada la sustancia estupefaciente, logrando así evitar su distribución en otras regiones del país.

El coronel Luis Serna, director Antinarcótico, comento que “de acuerdo con las indagaciones preliminares, la droga tendría como destino final la ciudad de Bogotá y, presuntamente, estaría destinada a fortalecer las rentas criminales del frente Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades adicionales”.

El capturado, junto con el vehículo y el cargamento incautado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional reafirmó su compromiso de seguir afectando de manera contundente las estructuras del narcotráfico y avanzar en la construcción de seguridad, dignidad y democracia para el país.