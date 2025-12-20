Policía evitó que una mujer se lanzara de un puente peatonal en el sur de Bogotá

Momento en el que un policía deja sus maletas para ir a rescatar a una mujer que buscaba lanzarse de un puente.

Bogotá

Un uniformado de la Policía Nacional se encontraba con su esposa en el terminal del sur de la localidad de Bosa y que, ante el llamado de la ciudadanía, se percató de un hecho donde una persona que se encontraba a la mitad de un puente peatonal sobre la Autopista Sur pretendía quitarse la vida.

Como quedó registrado en videos, de manera inmediata, dejó sus maletas y corrió hasta el lugar; al llegar, observó a una mujer muy alterada y subida en la parte externa de este puente. Sin pensarlo y exponiendo su propia vida, se acercó a la mujer y en una rápida maniobra la toma con firmeza hasta ponerla a salvo y llevarla a un lugar seguro.

#BOGOTÁ. Un uniformado de la Policía Nacional que se encontraba con su esposa en el terminal del sur de la localidad, se percató de un hecho donde una persona que se encontraba a la mitad de un puente peatonal sobre la Autopista Sur pretendía quitarse la vida. En ese momento… pic.twitter.com/PvO2TKkDVF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 20, 2025

Con el apoyo de las demás personas, esta mujer fue llevada por el personal uniformado y trasladada para recibir atención por las diferentes entidades distritales. La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a informar de manera inmediata cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos a través de los diferentes canales de comunicación como la línea 123 y 155.