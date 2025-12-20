Líderes en Villa del Rosario aseguran que no se ha visto un actuar contundente de la fuerza pública

Villa del Rosario

Villa del Rosario ha sido uno de los municipios más azotados por la violencia durante este año 2025. Para el mes de febrero se presentó el ataque con explosivos en las obras del Distrito de Policía en La Parada, en el CAI Villa Antigua y en el peaje La Parada. Además, e múltiples oportunidades la estación de Policía en Morichal ha sido blanco de ataques armados.

Tras lo anterior, los líderes del municipio fronterizo aseguran las autoridades no han tenido un actuar contundente frente a estas organizaciones armadas, que se han dedicado a sembrar terror entre los habitantes.

"No se ha visto el cuerpo policivo o las acciones pertinentes para constarrestar estas modalidades", dijo Robert Vacca, líder de la comunidad. Agregó que “La modalidad de hurto, que es la que prevalece en el municipio de Villa del Rosario, como también el tema de las extorsiones”.

Aseguró que para “inicio del mes de noviembre percibimos la integración del Grupo GOES en las actuaciones nocturnas en el municipio de Villa del Rosario, contrarrestando las modalidades de los conductores de motociclistas que no porten la documentación o que incluso su vehículo no corresponda con las seriales o placas pertinentes. Pero esto queda en la parte céntrica, pero en la parte periférica, como es Galán, como es Primero de Mayo, barrio San José, incluso La Parada, Santander Parte Alta, Navarro Wolf, no se están viendo la presencia policial y así está siendo perpetrada por estos grupos al margen de la ley”.