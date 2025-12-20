Inmovilizan 55 vehículos y multan a más de 80 personas en el carril del Metroplus en Manrique

Medellín

La carrera 45 en la comuna de Manrique, nororiente de Medellín, durante años ha sido un dolor de cabeza para las autoridades en cuanto a la movilidad debido a la invasión masiva del carril exclusivo del sistema integrado Metro Metropolus por parte de conductores. Por ello, periódicamente se realizan operativos de control en la zona, pero, especialmente, los motociclistas persisten en circular por zonas restringidas. Ante esta situación, la noche del viernes de nuevo hubo una toma de la Secretaría de Movilidad que dejó un número considerable de personas multadas.

Esta acción de control apoyada por la Policía Metropolitana permitió inmovilizar más de 50 vehículos e imponer una cifra superior de comparendos. La toma no solo fue en la carrera 45, también en la calle 93 de Aranjuez.

“Conductores de vehículos y motocicletas que circulan por lugares prohibidos, no solo poniendo en riesgo su propia vida, sino la vida de pasajeros que se movilizan en este servicio público y, de igual manera, peatones que cruzan la cebra de un lado a otro. 54 motocicletas inmovilizadas, un vehículo inmovilizado y la imposición de 85 comparendos”, reportó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

El funcionario les solicitó a los conductores evitar transitar debido a que afectan la movilidad del Metroplus, que ve interrumpidos sus recorridos por las motos y carros que invaden este carril exclusivo.