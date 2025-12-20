Habrá cambios en la recolección de basuras este 24 y 31 de diciembre en Barranquilla

La empresa Triple A realizará cambios en los horarios de prestación del servicio de recolección de residuos ordinarios solo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en el turno nocturno, con el fin de garantizar la continuidad del servicio durante las festividades.

El horario de prestación del servicio de aseo en el turno nocturno, para la recolección de residuos ordinarios será a partir de las 03:00 p.m. en los siguientes sectores del distrito de Barranquilla y municipios donde Triple A presta el servicio de aseo:

Barranquilla: José A. Galán, La Magdalena, Las Palmas, San Nicolás, Chiquinquirá, Rosario, Abajo, Av. Norte Vía 40, El Centro, Chinquirá, San Roque, Villanueva, Campo Alegre, Ciudad Jardín, El Poblado, La Cumbre, Los Alpes, Los Nogales, Nuevo Horizonte, Granadillo, La Campiña, B/Esperanza, C. de Villate, El Valle, Pumarejo, La Florida, Las Colinas, Las Mercedes, Las Terrazas, Los Jobos, Mequejo, Mercedes Sur, Olaya, Carlos Meisel, El Silencio, La Libertad, Nueva Colombia, San Felipe, Nueva Granada, La Sierra, La Ceiba, Los Andes, Lucero, Santo Domingo, La Victoria, Los Continentes, Loma Fresca, Los Pinos, San Isidro, Atlántico, Montes, Alfonso López, San José, El Carmen, Cevillar, La Alboraya, El Campito, La Unión, Boyacá, Altos del Prado, El Porvenir, América, Colombia, El Prado, El Limón, Tayrona, Universal, Villa Santos y Villate.

Galapa: Arriba, Camino Nuevo a Paluato, Centro, El Carmen, El Libertador, El Mohán, La Florida, Las Margaritas, Las Mercedes, Paraíso, Salón Azul, San Luis, San Martín, San Roque y 12 de Septiembre.

Puerto Colombia: 7 de Agosto, Bajito, Centro 2, Costa Azul, El Ancla, El Carmen, La Aurora, La Risota, La Rosita, Las Américas, Loma Fresca, Margarita, Loma de Oro, Norte, Pastrana, Punta Brava, Punta Roca, San Carlos, Silencio, Victoria, Altos de Pradomar, Miramar, Pradomar, Solimar, Urb. Mar Azul, Costa Azul, Corzo y Contrymar.

Sabanalarga: Caldas, Cascajalito, Centro, Las Américas, Las Colinas, Las Ferias, Pradito, Puerto Amor, San Antonio, Santander, Villa Aspro, Zona Industrial, San José, Getsemaní, J. Villa, La Unión, Las Quintas, Paraíso, Sabanita, Sabana y Evaristo Sourdis 3ª Etapa.