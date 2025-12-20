Habilitan la vía Cali – Buenaventura tras detonación controlada de cilindro en Dagua

Fue habilitada la vía que de Cali conduce a Buenaventura, en el sector Piñas, jurisdicción del municipio de Dagua, luego de que las autoridades realizaran la detonación controlada de un cilindro que apareció en plena carretera.

Según el reporte policial, el artefacto no contenía explosivos, pero estaba lleno de gas, lo que provocó un fuerte estruendo durante el procedimiento, sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.

Las autoridades presumen que el cilindro habría sido instalado por disidencias de las FARC, frente Jaime Martínez, que delinquen en esta zona del Valle del Cauca, con el objetivo de generar zozobra entre la comunidad y los usuarios de esta importante vía nacional.

“Una vez verificado este elemento en el kilómetro 43 más 500, se retira del lugar. Uniformados de la Policía y el Ejército acompañan la zona”, señaló el coronel Justo Rivero, jefe de la Policía de Carretera del Valle.

A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector, mientras se mantienen los controles de seguridad.