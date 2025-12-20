En Cartagena navegue seguro durante la temporada turística de fin de año con Dimar
La temporada se extenderá hasta finales de enero de 2026
En el marco del lanzamiento oficial de la temporada turística de vacaciones de fin de año, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, presentó a la ciudadanía y a los visitantes las principales recomendaciones de seguridad marítima, con el propósito de garantizar una temporada segura para los más de 1 millón de turistas que se movilizarán a la ciudad durante esta época.
El evento se realizó en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, y fue organizado por la Alcaldía Distrital de Cartagena, con la participación de la Fuerza Naval del Caribe, la Policía Nacional, Corpoturismo, la Secretaría de Turismo y demás autoridades locales.
La temporada turística se extenderá hasta finales de enero de 2026, periodo durante el cual la Capitanía de Puerto de Cartagena reforzará los controles y reitera a capitanes de embarcaciones, empresas prestadoras de servicios turísticos y usuarios las siguientes medidas de seguridad:
* Contratar únicamente servicios de transporte marítimo con empresas formalmente constituidas, información que puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de Dimar.
* El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante todo el recorrido.
* Evitar nadar o lanzarse al agua cerca de las embarcaciones, tanto en navegación como cuando se encuentren fondeadas.
* Tener en cuenta que los horarios de navegación pueden variar según las condiciones meteomarinas; habitualmente, el retorno a muelle se realiza a las 3:00 p. m., salvo cuando se emitan restricciones por condiciones adversas.
* Mantener un comportamiento moderado a bordo y evitar el consumo excesivo de alcohol.
* Proteger el medio ambiente marino: no arrojar residuos al agua, no decorar embarcaciones con globos u otros materiales contaminantes, ni extraer conchas o estrellas de mar.
* En caso de emergencia, están habilitados el canal 16 VHF marino, la línea 146 de Guardacostas, 112 de la Policía Nacional y el celular 310 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima.
La Dirección General Marítima reafirma su compromiso con la navegación segura, la protección de la vida humana en el mar, la preservación del medio marino y el fortalecimiento de la seguridad marítima durante esta temporada de alta afluencia turística.