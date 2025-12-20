Cuerpo de la juez será llevado a Bogotá

¿Quién era la jueza Vivian Polanía y cuáles fueron los casos y polémicas que la hicieron famosa? Crédito: Instagram @vivianpolaniafranco

Cúcuta

La familia de la juez Vivian Polanía decisión en las últimas horas que al terminar el análisis forense con la aplicación del protocolo de Minesota su cuerpo será llevado a la capital del país.

Mientras Medicina Legal avanza en la investigación con todo el equipo que se sumó para esclarecer las causas de su deceso sus seres queridos y allegados han advertido sobre esta intención.

El cuerpo de la funcionaria fue encontrado al interior de su apartamento el pasado miércoles en horas de la tarde, desconociéndose las causas de su deceso.

Mientras tanto, la familia de la juez avanza en los trámites para obtener la custodia de su hijo, un bebé con tan solo un mes y medio de nacido quien fue entregado por la policía de infancia y adolescencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Mientras tanto, la rama judicial demando toda la colaboración de las autoridades para tratar de esclarecer la muerte de la juez de control de garantías ambulantes Vivian Polanía.