Cerca de 3.000 capturas reporta la Policía en el Huila durante 2025
Corresponde a acciones de control, prevención y disuasión adelantadas por la autoridades locales.
Neiva
Durante lo corrido del año 2025, la Policía Nacional en el departamento del Huila ha logrado la captura de cerca de 3.000 personas, como resultado del trabajo permanente y articulado que adelantan los hombres y mujeres de la institución en todo el territorio. Estas acciones se desarrollan mediante operativos focalizados, controles preventivos y labores de disuasión orientadas a contrarrestar los fenómenos delictivos.
Este balance positivo ha sido posible gracias al apoyo y liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, así como al trabajo conjunto con las autoridades del orden departamental y municipal. La articulación con las diferentes alcaldías ha permitido fortalecer las capacidades institucionales y obtener resultados contundentes en favor de la seguridad de la comunidad huilense.
Según el reporte del coronel Carlos Téllez, comentó que “oficial, las personas capturadas estarían presuntamente vinculadas a delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, entre otros. Estas conductas afectan de manera directa la tranquilidad y la convivencia ciudadana, por lo que continúan siendo prioridad para las autoridades”.
Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad de los huilenses e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier actividad delictiva o situación que ponga en riesgo el orden público. Para ello, recordó la disponibilidad de la línea segura 123, herramienta fundamental para la prevención y el accionar policial.