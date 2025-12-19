Trasladan a Barranquilla al actual comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que por orden del mando institucional fue trasladado a la Policía Metropolitana de Barranquilla el coronel, Diego Edixon Mora, actual comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, oficial que llevaba 26 meses en la capital del Tolima.

El coronel Mora llegó a Ibagué en el mes de octubre del año 2023 como subcomandante de la Policía Metropolitana y en el mes de junio de 2024 asumió la comandancia tras el llamado a curso de ascenso de la coronel, Sandra Liliana Rodríguez Castro, hoy brigadier general.

Según el más reciente informe de la Policía Metropolitana, la capital tolimense tiene resultados positivos en materia de seguridad. Durante noviembre se registró una disminución significativa en los principales delitos que afectan a la ciudad, gracias al fortalecimiento de los operativos, puestos de control, patrullajes permanentes y las caravanas.

De acuerdo con las autoridades, los hurtos a comercio cayeron en un 47% y la extorsión en un 30%, dos de los fenómenos que más preocupan a comerciantes y familias ibaguereñas. También se evidenció la reducción en otros delitos como: hurto a personas -5%, hurto a residencias -3%, hurto a automotores -49%, hurto a motocicletas -5%, lesiones personales -30% y hurto de ganado -67%.

En materia operativa hasta el mes de noviembre del presente año se han capturado 1.736 personas, se han recuperado 44 vehículos y 142 motocicletas que habían sido hurtadas, la ejecución de 81 allanamientos y la desarticulación de 23 grupos delincuenciales.

Dato: a Ibagué llegaría el coronel, Édgar Fernando López González, quien estaba desempeñándose como en la Dirección Financiera de la Dirección General de la Policía.