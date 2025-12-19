Supersubsidio entregó a Comfatolima galardón en la categoría de excelencia e innovación

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Superintendencia del Subsidio Familiar destacó a ComfaTolima en la Hackathon de Innovación 2025 por su proyecto “De Raíces a Frutos”, una iniciativa que fortalece la educación ambiental y el emprendimiento rural en 14 municipios del Tolima.

El programa “De Raíces a Frutos: Sembrando Futuro en el Tolima” fue reconocido por la Superintendencia del Subsidio Familiar en la Hackathon de Innovación 2025, donde ComfaTolima recibió el galardón en la categoría de excelencia e innovación superior gracias al prototipo presentado por su equipo.

En este escenario nacional, las 42 Cajas de Compensación Familiar trabajaron con metodologías de innovación y análisis de datos para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas sociales. Entre los desarrollos más destacados estuvo el de ComfaTolima, inspirado en la experiencia de “De Raíces a Frutos”, una estrategia que integra educación ambiental, emprendimiento rural y seguridad alimentaria en 14 municipios del departamento.

La iniciativa ha formado a 360 jóvenes campesinos en técnicas agroecológicas y procesos de transformación de alimentos, impulsando la producción de salsas artesanales, mermeladas, cremas vegetales, tortas, jugos y otros productos elaborados con ingredientes cultivados por ellos mismos en sus huertas escolares. El proyecto se desarrolla en el marco de las Jornadas Escolares Complementarias, respaldadas por Foniñez.

“De Raíces a Frutos” también ha promovido prácticas sostenibles de impacto: más de 1.400 botellas recicladas convertidas en huertas verticales, 200 kilos de residuos orgánicos transformados en abono natural y cultivos completamente libres de pesticidas químicos.

Esta experiencia demuestra que la educación pública puede convertirse en una plataforma real para crear oportunidades, impulsar el emprendimiento y transformar las comunidades campesinas del Tolima.