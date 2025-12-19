Son ataques con drones, donde no se puede hacer nada: coronel Gerson Molina por ataque en Aguachica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es una tecnología con drones y no podemos hacer nada: comandante de Ejército por ataque en Aguachica

El coronel Gerson Iván Molina, comandante de la Quinta Brigada, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la tragedia de la base militar de Aguachica, Cesar, donde hay más de 30 personas heridas y 6 militares muertos.

“Aquí tenemos el puesto de mando táctico del batallón de infantería Ricaurte, donde se encuentran varias unidades militares que están desplegadas en el sur de Cesar adelantando operaciones contra estas estructuras armadas que están viviendo en esta parte del país”, reveló.

De acuerdo con Molina, “este es un grupo armado organizado que genera un ataque en contra de los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios utilizando medios de lanzamiento con artefactos explosivos improvisados y ataques con drones, donde no se puede hacer nada”.

Es decir que realizan esto de manera sorpresa y por ende, la reacción es mínima debido a que “dura minutos la activación de estos medios de lanzamiento”.

Sin embargo, aclaró que el Ejército está haciendo un esfuerzo muy importante por adquirir los medios para poder contrarrestar este tipo de ataques con esta tecnología.

Y enfatizó en que “lo único es que estos grupos armados organizados generan esta acción terrorista de una manera rápida, lo cual genera una sorpresa y una afectación contra nuestras instalaciones”.

El hecho dejó seis soldados muertos, quienes ya fueron identificados y sus familiares, según el coronel, ya están siendo acompañados por el equipo psicosocial.