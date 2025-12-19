El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Quién está detrás de la operación paralela en la Dian? Directora de ITRC respondió

Eva Carolina Madrid, directora de la de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que en la Dian hay una operación paralela que dejó un hueco de 8 billones de pesos.

“Eso viene desde las diferentes auditorías que venimos realizando. Durante el Gobierno Petro se han hecho 29 y hallamos diferentes inconsistencias que se le pusieron en conocimiento al director de la Dian, al ministro de Hacienda y al presidente de la República”, dijo.

¿Quiénes están de detrás de estas irregularidades?

Aclaró que son 116 funcionarios, no solo del tema de contrabando, sino de todos los procesos que la ITRC ha revisado.

“¿Quiénes están detrás es esto? Las mafias, los narcotraficantes, los que comercian armas, las bandas criminales, los que trafican niños y niñas, son finalmente los que se benefician de estos hechos.

¿Qué irregularidades han encontrado?

Manipulación del software que se encarga de la importación de los productos

Fallas en el control de devoluciones

Remates de los bienes que la gente deja como pago a sus deudas

Manipulan los RUT y los códigos

