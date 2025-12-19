Precio del dólar en Venezuela HOY 19 de diciembre: Banco Central reporta un nuevo aumento

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha registrado un aumento desacelerado, especialmente en un contexto de creciente tensión diplomática entre Donald Trump y Nicolás Maduro por cuenta del despliegue militar que el primero ordenó sobre el mar Caribe para combatir a las embarcaciones que presuntamente cargan sustancias ilícitas.

Una de las más recientes medidas tomadas por Trump es el bloqueo de los buques petroleros que hacen presencia en territorio venezolano con el argumento de que el país le ha “robado” el crudo a Estados Unidos, algo que el régimen de Maduro ha calificado como una acción “irracional”, además de una “grotesca amenaza”.

Pese a ello, Venezuela ha podido mantener con relativa normalidad las exportaciones de petróleo. De hecho, la agencia Reuters informó que se autorizó la salida de dos embarcaciones desde el Puerto José con destino hacia China. Por su parte, Bloomberg asegura que la firma Chevron, la cual mantiene sus operaciones en el país sudamericano, se prepara para enviar un millón de barriles.

Si bien el petróleo constituye la principal fuente de ingresos en Venezuela, lo que favorece la circulación de dólares por cuenta de su exportación, otro factor que ha derivado en la fuerte alza de la divisa norteamericana a lo largo del 2025 es la constante devaluación del bolívar, pasando de unos 52 a más de 270 bolívares, lo que representa un alza de más del 420%.

Por otra parte, el dólar ha tenido una demanda significativa en el país debido a que muchas personas buscan adquirir la mayor cantidad posible para protegerse de los efectos que genera la inflación, incluso han tenido que acudir al mercado negro para ello.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este 19 de diciembre

De acuerdo al informe emitido por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este viernes 19 de diciembre es de 282,5128 bolívares, lo que representa un nuevo aumento con respecto a la cifra señalada el día anterior (279,56 bolívares).

Por otra parte, las demás divisas que maneja el mercado venezolano también experimentaron un incremento significativo en la cotización de este viernes 19 de diciembre en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro: 331,18975544 bolívares.

331,18975544 bolívares. Yuan chino: 40,12965909 bolívares.

40,12965909 bolívares. Lira turca: 6,61111553 bolívares.

6,61111553 bolívares. Rublo ruso: 3,54070434 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este 19 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 19 de diciembre. Estos son:

Banesco: 282,6855 bolívares por compra y 282,7217 bolívares por venta.

282,6855 bolívares por compra y 282,7217 bolívares por venta. BBVA Provincial: 280,9828 bolívares por compra y 282,7000 bolívares por venta.

280,9828 bolívares por compra y 282,7000 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 283,4306 bolívares por compra y 283,2326 bolívares por venta.

283,4306 bolívares por compra y 283,2326 bolívares por venta. Banco Mercantil: 282,2239 bolívares por compra y 282,4204 bolívares por venta.

282,2239 bolívares por compra y 282,4204 bolívares por venta. Mi Banco: 284,2476 bolívares por compra y 280,4360 bolívares por venta.

284,2476 bolívares por compra y 280,4360 bolívares por venta. Otras Instituciones: 273,1833 bolívares por compra y 278,0428 bolívares por venta.

Pese a que las estimaciones iniciales de expertos aseguraban que el dólar podría superar la barrera de los 250 bolívares antes de que finalizara el 2025, esta podría llegar incluso a los 300 bolívares.