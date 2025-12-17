Trump quiere que Venezuela devuelva “derechos petroleros” a empresas de Estados Unidos

Luego de ordenar el bloqueo de los buques petroleros sancionados que “entran y salen” de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país sudamericano les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, dijo el mandatario a los reporteros en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Trump fue insistente en que quiere los derechos petroleros de vuelta: “a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”.

#MUNDO | El presidente Donald Trump asegura que Venezuela le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.



"Lo queremos de vuelta (el petróleo). Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí,… pic.twitter.com/HhcLL3AyxL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

Así, el mandatario intensifica la presión sobre Venezuela, un país dependiente del negocio petrolero, en medio de las tensiones por el despliegue militar en aguas del Caribe bajo el argumento de una lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que transportaba luego de llevar el barco a un puerto en Norteamérica.

La nacionalización del petróleo venezolano

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Treinta años después, en 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

A propósito, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este miércoles, 17 de diciembre, que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como “el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”.

Hasta ahora, la Administración de Trump aseguraba que su estrategia de presión sobre Venezuela buscaba combatir el narcotráfico, pues acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, organización designada terrorista extranjera.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente, al menos, a 95 tripulantes.

Trump ha prometido iniciar “pronto” ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.

Trump adelanta de qué tratará el mensaje de su discurso esta noche en Washington

El presidente Trump mandará un mensaje optimista a los estadounidenses con un discurso televisado este miércoles, ante la creciente impaciencia de sus compatriotas sobre el manejo de la economía.

“¡Lo mejor está por llegar!” aseguró Trump en el mensaje que publicó en Truth Social para anunciar este discurso, once meses después de llegar al poder.

Por otro lado, adelantó que “el mensaje esta noche será que heredamos un desastre, hemos hecho un trabajo formidable y seguimos en ello, y nuestro país será más fuerte que nunca”.

#MUNDO | Acerca del discurso que dará a la nación esta noche, el presidente Donald Trump adelanta que se tratará de que "heredamos un desastre" de la administración anterior de Joe Biden, a la que ha responsabilizado, entre otras cosas, por el ingreso de inmigrantes de países a… pic.twitter.com/MC2ypwOFfl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

El mandatario “quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.