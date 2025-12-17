Trump quiere que Venezuela devuelva “derechos petroleros” a empresas de Estados Unidos
El mandatario estadounidense profundizó al respecto de la orden de bloquear a los petroleros que “entran y salen” de Venezuela hasta que el país sudamericano devuelva “el petróleo, las tierras y otros activos” que robó.
Luego de ordenar el bloqueo de los buques petroleros sancionados que “entran y salen” de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país sudamericano les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses.
“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, dijo el mandatario a los reporteros en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.
Trump fue insistente en que quiere los derechos petroleros de vuelta: “a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”.
Así, el mandatario intensifica la presión sobre Venezuela, un país dependiente del negocio petrolero, en medio de las tensiones por el despliegue militar en aguas del Caribe bajo el argumento de una lucha contra el narcotráfico.
Estados Unidos incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que transportaba luego de llevar el barco a un puerto en Norteamérica.
La nacionalización del petróleo venezolano
La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Treinta años después, en 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.
A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.
A propósito, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este miércoles, 17 de diciembre, que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como “el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”.
Hasta ahora, la Administración de Trump aseguraba que su estrategia de presión sobre Venezuela buscaba combatir el narcotráfico, pues acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, organización designada terrorista extranjera.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente, al menos, a 95 tripulantes.
Trump ha prometido iniciar “pronto” ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.
