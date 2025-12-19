Policía de Bolívar capturó a ‘Los Chechos’ por tráfico de drogas y homicidios en María La Baja

En el marco del Plan Integral “Navidad con Propósito”, la Policía Nacional de Colombia logró un importante resultado operativo en el municipio de María La Baja, con la desarticulación del grupo delincuencial conocido como “Los Chechos”, dedicado al presunto narcotráfico y a la comisión de homicidios en esta jurisdicción.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo fue desarrollado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en articulación con inteligencia policial y la Infantería de Marina, mediante cinco diligencias de allanamiento y registro realizadas en zona urbana, específicamente en los barrios Puerto Santander y la invasión Villa Noni.

Como resultado de esta acción coordinada, se logró la captura de cuatro personas por orden judicial, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y homicidio, en concurso con porte ilegal de armas de fuego, afectando de manera directa la estructura criminal que venía generando temor e inseguridad en la comunidad.

Este resultado es producto de una investigación adelantada de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, la cual permitió establecer el modo de operandi de esta organización, dedicada presuntamente a la comercialización de estupefacientes y la ejecución de homicidios en el municipio de Maríalabaja.

Durante el proceso investigativo, las autoridades lograron además esclarecer el homicidio del ciudadano Luis Carlos Tejedor Reyes, ocurrido en junio de 2025 en zona rural del municipio, hecho que presuntamente habría sido ejecutado por alias “Fercho”, integrante de esta estructura criminal.

Según las investigaciones, los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento, lesiones personales y hurto agravado, lo que evidencia su amplio historial delictivo.

Tras ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y luego de las audiencias preliminares, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Este resultado demuestra que el trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Armada Nacional sigue dando frutos. No vamos a permitir que las estructuras criminales sigan afectando la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Nuestro compromiso es firme con la seguridad, la vida y la convivencia, para que los bolivarenses vivan una Navidad con propósito, paz y tranquilidad”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.