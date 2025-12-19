Padre de Jean-Claude Bossard pide cambiar ley de menores: “un muchachito con revólver es un asesino”

En un caso que ha conmocionado a la opinión pública, un menor de edad ha sido sancionado a siete años y medio de reclusión por el asesinato de Jean-Claude Germain Bossard García, durante un atraco en el norte de Bogotá. La sentencia ha generado un profundo debate sobre la efectividad de la legislación actual en Colombia para castigar a los infractores juveniles.

Jean-Claude Bossard Serpa, padre la víctima, expresó su tristeza y frustración ante la condena, aunque reconoció que el juez actuó dentro del marco legal establecido. Según la ley, para un menor de edad en este tipo de casos, la pena máxima oscila entre dos y ocho años. Dado que el menor se declaró culpable, se aplicó una reducción de seis meses, resultando en la sentencia final de siete años y medio. El padre aclaró que esta condena no implica cárcel, sino “otras cosas especiales” para adolescentes.

Bossard Serpa enfatizó que, si bien la condena no le devolverá a su hijo, su principal deseo es que “no le pase esto a nadie más”. Hizo un llamado a revisar y modificar la legislación para que los jóvenes infractores sean castigados de una manera más severa, especialmente en casos de robos que terminan en tragedias. “Un muchachito de 16 años con un revólver es un asesino”, afirmó, subrayando la necesidad de una respuesta legal más contundente.

Noticia en desarrollo