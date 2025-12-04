Alcalde Galán aseguró que trabajarán para que haya justicia por el asesinato de Bossard // Caracol Radio

El menor de 16 años, que asesinó en medio de un atraco al joven de 29 años, Jean Claude Bossard, se declaró culpable de los delitos de homicidio; tráfico de armas de fuego y tentativa de hurto calificado agravado, excepto el de falsedad marcaria.

Ante esta noticia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que “trabajaremos con las autoridades judiciales para que haya justicia en este caso”.

El adolescente fue capturado en flagrancia este 3 de diciembre en el barrio Chicó Navarra por las autoridades tras asesinar a Bossard, tras intentar robarlo.

En este momento, el homicida se encuentra en un centro médico, ya que fue impactado por una bala en su brazo.

Sin embargo, por disposición de un juez de control de garantías, el responsable de este hecho deberá cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado.