Más de 46 mil atenciones por infecciones respiratorias en Neiva durante 2025

Neiva

Durante el corte epidemiológico de la semana 48, la Secretaría de Salud reportó un total de 46.746 atenciones en consulta externa y servicios de urgencias por infecciones respiratorias agudas en la ciudad de Neiva. El grupo etario más afectado corresponde a personas entre los 20 y 39 años, con 10.600 atenciones registradas. Le sigue el rango entre los 5 y 19 años, que acumuló 9.436 casos durante el periodo evaluado.

En cuanto a las hospitalizaciones, se notificaron 2.008 ingresos asociados a estas patologías respiratorias. La mayor prevalencia se presentó en adultos mayores de 60 años, con 674 atenciones, seguido de niños entre los 2 y 4 años, quienes registraron 301 casos. Este comportamiento refleja la vulnerabilidad de estos grupos frente a los cambios climáticos y las condiciones propias de la temporada de lluvias.

Asimismo, las Unidades de Cuidados Intensivos reportaron 541 casos por infecciones respiratorias agudas en el mismo periodo. Nuevamente, los adultos mayores de 60 años encabezan las cifras con 200 casos, mientras que los menores de un año registraron 118 ingresos. Las autoridades señalaron que, aunque las cifras son significativas, la situación se encuentra bajo control y no representa una alerta sanitaria extrema.

Según Katherine Bonilla, de la secretaria de salud, afirmo que “adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas ante síntomas respiratorios y evitar espacios cerrados. Además, hizo un llamado enfático a no automedicarse y acudir oportunamente a los centros de salud. En relación con rumores sobre nuevas cuarentenas, se aclaró que en Colombia no se han confirmado casos de nuevos virus y que, frente al uso de pólvora, solo se han reportado tres personas lesionadas en lo corrido de diciembre”.