La Policía capturó en Ibagué a tres personas vinculadas a casos de homicidio

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló que en medio de operativos realizados en la última semana se logró la captura de tres personas que estarían vinculadas a casos de homicidio en la capital del Tolima.

En un primer caso fue detenido en el barrio Modelia alias ´El Loco Kevin´, en cumplimiento a una orden de captura expedida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recolectados, alias ´El Loco Kevin´ sería uno de los presuntos responsables de los hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre de 2025 en el barrio Álamos, donde, al parecer, en compañía de otro sujeto y movilizándose en una motocicleta dispararon contra un hombre y una mujer que departían en un establecimiento público del sector. Como resultado del ataque, ambas personas perdieron la vida, en un hecho que estaría relacionado con disputas locales por el control del tráfico de sustancias alucinógenas al norte de la ciudad.

Las investigaciones permitieron establecer que este individuo sería dinamizador del tráfico local de estupefacientes en los barrios Álamos, Modelia y Nazareth, lo que lo convertiría en un actor relevante dentro de estas economías ilícitas en la ciudad.

Durante la verificación de antecedentes judiciales, las autoridades evidenciaron que el capturado registra cinco anotaciones en calidad de indiciado: 2 por homicidio, 1 por hurto, 1 por tráfico de estupefacientes, además de 1 anotación adicional por hurto agravado.

Una vez puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien, tras evaluar el material probatorio aportado, le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Cayó alias ´Papa´ sería el responsable de un homicidio en el barrio Comfatolima

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en articulación con la Fiscalía 16 Seccional URI de la Unidad de Vida de Ibagué, lograron la captura mediante orden judicial de Brayan Estiven Cubillos, de 23 años, conocido como alias ´Papas´, por el delito de homicidio agravado.

La acción judicial fue materializada en vía pública del barrio Ricaurte, en cumplimiento a la orden expedida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, de acuerdo con el proceso investigativo, esta persona sería el presunto responsable de los hechos registrados el 21 de octubre de 2025 en la avenida Ambalá con calle 150, sector del barrio Comfatolima. En ese lugar, utilizando un arma blanca tipo cuchillo, habría atacado a un hombre conocido como alias ´Chamo´, habitante en condición de calle, causándole la muerte en un acto que, según las hipótesis, obedecería a hechos de intolerancia.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades evidenciaron que el capturado registraba cinco anotaciones judiciales en calidad de indiciado: uno por homicidio, dos por lesiones personales, uno por hurto y uno por violencia contra servidor público.

La Policía Logró esclarecer un caso de homicidio en la vereda China Alta

Por este caso fue capturado Julián Fernando Peñuela de 24 años, esta persona deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, por parte de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en articulación con la Fiscalía 62 Seccional Vida.

La acción judicial fue materializada en vía pública del barrio Ibagué 2.000, dando cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de la capital tolimense.

De acuerdo con el proceso investigativo adelantado por las autoridades, el capturado sería el presunto responsable de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2022 en la vereda China Alta, donde, al parecer, en medio de una riña, utilizó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 para disparar contra la humanidad de un hombre de 50 años, quien residía en este sector, ocasionándole la muerte.

Durante la verificación de antecedentes judiciales, se evidenció que esta persona registraba una anotación judicial por el delito de homicidio.